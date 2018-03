"Bella Lecco": la nostra città finisce su "Italia Più" e in Finlandia

Questa settima a parlare delle bellezze di Lecco e del territorio provinciale è l’inserto Italia Più, allegato del Sole24Ore, che è possibile richiedere in edicola o scaricare in versione pdf a questo collegamento.

Per quanto riguarda la nostra città, due pagine raccontano le bellezze artistiche e culturali sulle tracce dei luoghi manzoniani, il centro città con le sue piazze che si preparano a vivere la stagione più vivace e le attività escursionistiche a due passi da Lecco, a partire dai Piani d’Erna e i Piani Resinelli. Infine, la rubrica “da non perdere” con il Bike-Up 2018, la Festa del Lago e della Montagna, l’Osservatorio Alpinistico della Montagna e la salita al Campanile San Nicolò.

Non solo: una bella fotografia della città potrebbe portare in città dei turisti finlandesi, invogliati dal sito dell’aeroporto di Lappeenranta, città ai confini con la Russia, che ha scelto il golfo di Lecco, con le sue vele ormeggiate e sullo sfondo l’inconfondibile Matitone, come immagine promozionale per le nuove rotte di collegamento con l’Europa.

«E' un’ottima vetrina, dopo quella di qualche tempo fa su “Meridiani Montagne”, per pubblicizzare al meglio le nostre meraviglie alla vigilia delle vacanze di Pasqua e dei Ponti di primavera», ha commentato il sindaco di Lecco Virginio Brivio.

Gallery