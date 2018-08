Guasti ai passaggi al livello, gravi ritardi per i treni sulla Milano-Tirano

Giornata di disagi sulle ferrovie lombardie. Trenord ha infatti comunicato sul proprio sito che alcuni treni pomeridiani viaggiano con notevoli ritardi.

Il treno 2560 in partenza da Centrale alle 12.20 e diretto a Tirano (12.52) ha accumulato 20 minuti di ritardo a causa di un guasto a un passaggio a livello, di competenza Rfi, fra Tresenda e Tirano.

Sulla stessa linea Lecco-Milano-Sondrio-Tirano disagi anche per altre corse. Il treno 2569 da Tirano (13.08) viaggia con 26 minuti di ritardo, mentre il convoglio 2567 partito da Tirano alle 12.08 ne ha accumulati sino a 24 per un guasto a un passaggio a livello tra Ponte in Valtellina e Tresenda-Aprica-Teglio.

Sulla linea Lecco-Milano-Molteno il treno 5148 in programma alle 14.07 è partito con 13 minuti di ritardo poiché è stato necessario sostituire il conviglio inizialmente programmato.