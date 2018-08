Il maltempo fa ancora danni. Da lunedì nuovi forti temporali

La violenza del maltempo ancora una volta ha prodotto danni. Come prevedibile, vista l'intensità delle precipitazioni abbattutesi sul nostro territorio nella tarda serata di sabato.

I Vigili del fuoco del comando di Lecco sono stati costretti a diversi interventi fino a notte inoltrata: ne sono stati segnalati almeno cinque a causa di allagamenti e sradicamento di piante, tra cui un albero caduto a Merate.

Per fortuna i danni sono stati comunque limitati rispetto al temporale di mercoledì scorso che si era trasformato in un vero e proprio nubifragio.

La pioggia e il vento di sabato sera non sono serviti a rinfrescare il clima: anche oggi, domenica, sarà una giornata molto calda, con temperature che sfioreranno i 34° C e daranno una percepita vicino ai 40° C. In serata possibili nuovi temporali di debole intensità, mentre lunedì e martedì sono attesi acquazzoni intensi.

La temperatura scenderà leggermente, non la sensazione di afa percepita nelle ore più calde. Durante tutta la prossima settimana si alterneranno sole e rovesci. Dal 10 agosto dovrebbe invece verificarsi un più marcato abbassamento delle temperature.