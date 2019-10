Statale 36, incidente e rallentamenti sul Ponte Manzoni

Un altro incidente sul Ponte Manzoni, per fortuna con esiti non gravi. Una corsia della tratta nord (direzione Lecco centro e Sondrio) della SS36 è stata comunque chiusa provvisoriamente al traffico nel pomeriggio di oggi, giovedì. I fatti si sono verificati alle 15.20: un'auto ha sbandato uscendo di strada ed è finita contro il guard rail poco prima dell'uscita per il Bione.

Subito è scattato l'allarme al 118. La donna (48 anni) alla guida del veicolo avrebbe riportato alcune contusioni e, dopo un'iniziale allerta in codice giallo, è stata trasportata in verde all'ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale di Bellano per garantire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza e per regolare la viabilità, oggi già rallentata dalla pioggia. La corsia è stata completamente riaperta alle 16.45.