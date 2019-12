Camion danneggia soffitto della galleria, chiuso l'ingresso della SS36 da via Fiandra

Camion danneggia il soffitto di un ingresso dell'attraversamento di Lecco: dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 dicembre, l'arteria è stata chiusa per motivi di sicurezza con gravi disagi al traffico. Si tratta in particolare dell'entrata nel tunnel della SS36 da via Fiandra, in direzione nord. A seguito dell'intervento sul posto della Polizia Stradale di Bellano, dei tecnici incaricati dall'Anas, e dei Vigili del Fuoco di Lecco, è stata decisa la provvisoria chiusura in quanto il mezzo pesante, poi datosi alla fuga, ha urtato la parte superiore della galleria rovinandola. In attesa delle verifiche di stabilità della struttura da parte dei tecnici Anas l'ingresso da via Fiandra rimane dunque chiuso. Sotto un'immagine del traffico in tilt nel tardo pomeriggio di oggi.