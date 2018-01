Investita sulle strisce pedonali in centro città: donna finisce in ospedale

E' stata trasportata in codice giallo presso il vicino ospedale "Manzoni" di Lecco la donna di 42 anni investita poco dopo le ore 18 di martedì 9 gennaio in via Dante Alighieri, in pieno centro Lecco. La donna è stata travolta da un'autovettura mentre stava attraversando le striscie pedonali disegnate di fronte alla scuola guida "Realini".

Sul posto si sono portate un'automedica, un'aumbulanza di Lecco Soccorso e ben due pattuglie della polizia locale di Lecco, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro: è possibile che l'uomo alla guida della macchina sia stato tradito dalla scarsa visibilità e dal fondo stradale reso scivoloso dalla copiosa pioggia caduta sulla città durante il pomeriggio.