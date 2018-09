Omicidio del macellaio Francesco Rosso, arrestato a Lecco il presunto killer

I Carabinieri di Sellia Marina (Cz) e di Lecco eseguono ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di quattro uomini: l'esecutore materiale del delitto sarebbe Danilo Monti, di Cerva (Cz) ma domiciliato in città. Per tutti e quattro l'accusa è di concorso in omicidio aggravato