La pioggia danneggia un cavo interrato, Bonacina al buio per due ore

Black-out elettrico alla Bonacina: per alcune ore i residenti hanno patito disagi relativi all'interruzione del servizio di fornitura elettrica, domandandosi da cosa fosse causato.

La colpa è, con ogni probabilità, dovuta al forte maltempo della notte scorsa. Le piogge torrenziali hanno infatti provocato un guasto a un cavo interrato in Via Gramsci, costringendo i tecnici di Enel a intervenire sin dalla mattinata di lunedì per la sua riparazione.

«Ci siamo prontamente informati per monitorare la situazione - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Corrado Valsecchi - Si è trattato di un guasto riconducibile alla pioggia, che ha impegnato i tecnici, subito intervenuti, per circa mezza giornata».

L'interruzione è durata, a singhiozzo, un paio d'ore tra le ore 9 e le 15. «Nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità - ha chiarito Valsecchi - Il cavo è stato definitivamente risistemato».

Lo scorso 6 maggio una situazione simile si era verificata in alcuni rioni della città, a seguito di un incendio che aveva interessato la centrale elettrica di Via Galilei sempre nella Bonacina, costringendo all'intervento i Vigili del fuoco.