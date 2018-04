Lavori al cavalcavia: chiusa parzialmente via Amendola. Tutte le modifiche

Sono nove le strade di Lecco città che saranno interessate da delle variazioni della viabilità. In particolare va segnalato il parziale restringimento di via Amendola, che è parzialmente chiusa dalle 8.30 di questa mattina e lo rimarrà sino alle 17.30. La chiusura si è resa necessaria per consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione del ponte ferroviario di via Amendola a cura delle Ferrovie dello Stato e il conseguente stazionamento di un autocarro munito di piattaforma elevatrice, che ha provocato l'inevitabile restringimento della carreggiata; bus e mezzi pesanti sono autorizzati a transitare in senso unico alternato tramite movieri.

Gli automobilisti e i motociclisti in transito sono deviati, anche grazie alla segnaletica di cantiere, su via Digione e possono raggiungere corso Matteotti attraverso via Marco d'Oggiono e via Sassi, per poi procedere sino a largo Caleotto percorrendo via 11 febbraio.

Come già comunicato, proseguiranno i lavori di messa in sicurezza della SS36/Dir Lecco-Ballabio all’altezza del km 4 + 200 in direzione del capoluogo a cura di Anas Milano, che comporteranno la totale chiusura della corsia sud dalle 8:30 alle 19:00 dal 4 al 6 aprile. Resteranno in vigore gli accorgimenti già applicati nel precedente periodo di chiusura allo scopo di agevolare il transito in direzione di Lecco.