Malore sul Resegone, elicottero in azione per soccorrere un 65enne

Elicottero in azione nel pomeriggio in prossimità della vetta del Resegone. I soccorsi sono scattati poco prima delle 17 per un escursionista 65enne vittima di un malore.

Vista la zona impervia, dalla centrale di Areu sono stati fatti intervenire un mezzo via terra, l'ambulanza del Soccorso del Lario di Erba, e l'elicottero proveniente da Bergamo.

L'uomo è stato soccorso e trasportato, circa un'ora più tardi, all'ospedale di Erba con un codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.