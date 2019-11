Elezioni 2020: "Lecco merita di più" scende in piazza, gazebo in viale Turati

Oggi in viale Turati a Lecco è stato realizzato dagli attivisti di “Lecco merita di Più” il primo gazebo nei quartieri in vista delle prossime elezioni amministrative per la città capoluogo.

“Un primo momento di confronto nei quartieri della nostra città; spazi della città che non sono stati adeguatamente valorizzati dall’attuale amministrazione e che la prossima Giunta sicuramente dovrà ascoltare di più, lo certificano le tante segnalazioni che abbiamo raccolto oggi” dichiarano i componenti del gruppo che fa riferimento a Forza Italia Lecco.

“In molti hanno chiesto informazioni sul nostro progetto di rinnovamento per Lecco, perché c’è voglia di partecipare in prima persona al miglioramento della nostra città perché Lecco merita di più” spiegano gli azzurri.

“Il nostro percorso non si ferma qui, continua in ascolto per le strade della nostra città ogni giorno e nel prossimo gazebo di Sabato 14 dicembre in Piazza Era a Pescarenico” concludono gli esponenti di Lecco Merita di più.

