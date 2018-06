Lecco: tutte le modifiche alla viabilità di questa settimana

Non sono numerosi gli interventi programmati dall'Amministrazione comunale di Lecco per la settimana che comincia oggi, lunedì 11 giugno. Ecco l'elenco completo, con le modifiche alla viabilità che comporteranno.

VIA DA PORTO: tratto dal civico 1 al 7, dall'11 al 22 giugno parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura Telecom (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA FILANDA: all'altezza cabina gas, l'11 giugno parziale restringimento per lavori di manutenzione dissuasori (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA GHISLANZONI: in prossimità dell'incrocio con via Amendola, dal 14 al 15 giugno parziale restringimento per lavori di allacciamento nuova utenza acqua (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA PAOLO PIO PERAZZO: dalle ore 17 del 15 giugno all'1.00 del 16 giugno e dalle ore 10 del 16 giugno all'1.00 del 17 giugno totale chiusura per svolgimento manifestazione "Viale Turati Fest" (residenti di viale Turati).