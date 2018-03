Perde il controllo della moto e cade a terra: biker finisce in ospedale

E' stato trasferito in ospedale il motociclista rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in corso San Michele del Carso poco dopo le undici e mezza di domenica 25. L'uomo di 36 anni si trovava a bordo della sua motocicletta quando ne ha perso il controllo ed è rovinato a terra: i passanti hanno chiamato il numero unico per le emergenze civiche (112), telefonata che ha permesso l'invio sul posto dei soccorsi in codice rosso.

Un'ambulanza di Lecco Soccorso e un'automedica si sono portate in loco, coadiuvate da una pattuglia della Polizia Locale. L'uomo è stato caricato sul mezzo di soccorso ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Da chiarire le motivazioni per cui la motocicletta dell'uomo ha perso aderenza.