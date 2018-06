Muore a soli 21 anni a causa di un gravissimo incidente

Ha lottato per ore contro la morte nel reparto di Neurorianimazione, a seguito dell'incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla vecchia Lecco-Ballabio. Alex Crippa, 21 anni, non ce l'ha fatta: la sua morte cerebrale è stata accertata nella serata di domenica a causa delle gravi lesioni riportate.

Il sinistro è avvenuto venerdì notte sulla vecchia Lecco-Ballabio, a Pomedo: l'automobile su cui Alex viaggiava con un amico, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltata, facendo finire i due ragazzi fuori dall'abitacolo. Poco dopo le 3.20 sono entrati in azione i mezzi e il personale di soccorso di varie realtà cittadine, che hanno raggiunto il luogo del sinistro per risolvere l'emergenza.

Crippa è stato portato in ospedale da subito in condizioni critiche, mentre l'amico non sarebbe in pericolo di vita.

Sul vecchio tracciato della Lecco-Ballabio nemmeno due mesi fa era morta una ragazza di 22 anni, Giada Mornelli.