Addio a Maria Calvetti, «una delle figlie migliori di questa città»

Lecco piange una donna che tanto ha fatto per la città e per il mondo del sociale. Maria Calvetti, figlia dell'onorevole Vittorio Calvetti e madre dell'ex consigliere comunale Prashant Cattaneo, si è spenta sabato mattina a 68 anni. Lunga e intensa la sua attività nella Casa Arcobaleno a Castello, che sette anni fa le era valsa la civica benemerenza di San Nicolò dal Comune di Lecco insieme al marito Franco Cattaneo.

A provocare la scomparsa di Maria Calvetti un malore avvertito mentre si trovava ai Piani Resinelli. Profondo il cordoglio espresso in città da chi l'ha conosciuta e anche da numerosi amministratori. Il fondatore di Appello per Lecco Corrado Valsecchi e tutto il direttivo dell'associazione si sono detti «colpiti dalla prematura scomparsa di Maria Calvetti. Cittadina benemerita, grande animatrice sociale e culturale nell'impegno sulle frontiere delle politiche internazionali, operatrice instancabile del Coe, sugli affidi internazionali, sulla tutela dei minori, sui diritti dei più deboli. Se ne è andata una delle figlie migliori di questa città, in maniera inaspettata che lascia un grande sgomento e dolore nella comunità lecchese. Alla sua grande e aperta famiglia - concludono - esempio di solidarietà e sconfinata accoglienza, le nostre condoglianze ed un abbraccio».

Il ricordo del sindaco Brivio

Il sindaco Virginio Brivio le ha riservato un ricordo, pubblicandolo sulla propria pagina Facebook. «Il mio pensiero è rivolto all'amica Maria Calvetti, scomparsa oggi improvvisamente - le parole del primo cittadino - A lei e al marito Franco, entrambi benemeriti nel 2011, sono legato da un'amicizia ventennale e da un lungo impegno comune nel campo degli affidi. Generosa, affettuosa, attenta ai bisogni degli altri, la scomparsa di Maria lascia in me e nella nostra comunità un grande vuoto. Un abbraccio alla sua famiglia e in modo particolare a Prashant Cattaneo».

Bonacina: «Generosa e disponibile»

Anche il vicesindaco Francesca Bonacina ha espresso cordoglio. «Maria Calvetti è stata una donna di grande umanità e sensibilità - sottolinea Bonacina - valori che ha saputo tradurre nella quotidianità della sua straordinaria esperienza famigliare e di vita. La generosa disponibilità di Maria e della sua famiglia si sono espresse anche nella forma dell'impegno civile, ambito nel quale Maria è sempre stata punto di riferimento per le significative collaborazioni, con i servizi pubblici e del privato sociale, a favore di tanti ragazzi e famiglie del nostro territorio. Al marito, ai figli e alla famiglia tutta, le nostre più sentite condoglianze».

Le esequie di Maria Calvetti saranno celebrate martedì 17 luglio alle ore 14.30 alla Chiesa di Castello.