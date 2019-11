Da inizio anno 314 reati contro le donne nel Lecchese

Da inizio 2019 a oggi sono stati ben 314 i reati compiuti a danno di donne nel territorio Lecchese. Tra questi anche un tentato omicidio, 68 lesioni e 155 minacce. Una situazione ancora allarmante. È quanto emerge dai dati diffusi ieri dalla Questura cittadina in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In occasione del 25 novembre, la Polizia di Stato promuove infatti a livello nazionale la campagna “Questo non è amore” attraverso l’utilizzo di postazioni mobili collocate in luoghi di incontro pubblici e nelle zone della città di maggior afflusso di persone. E anche la Questura di Lecco farà la sua parte.

L’iniziativa, oltre ad avere la valenza di una campagna informativa, ha l’obiettivo di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, agevolando un contatto con le potenziali vittime, offrendo loro il supporto di operatori specializzati della Polizia di Stato sulla materia.

Incontro in ospedale lunedì mattina 25 novembre

La Questura di Lecco, lunedì 25 novembre 2019, nella mattinata, sarà presente presso la hall dell’ospedale Manzoni per lo svolgimento della citata campagna, dove vi sarà un’équipe composta da operatori della Questura specializzati nella trattazione dei reati di violenza di genere, che sensibilizzerà la cittadinanza a rivolgersi e a denunciare alle Forze di Polizia tutte le eventuali situazioni di disagio sociale. Nell’occasione verrà distribuita una nuova brochure sul tema in argomento dal titolo “Questo non è amore” - edizione 2019, che è stata presentata ufficialmente nella mattinata odierna presso la Sala “Scrofani” della Questura di Milano, alla presenza del Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina e del Questore di Milano Sergio Bracco.

Ieri sera, venerdì 22 novembre, presso il cineteatro San Luigi di Cernusco Lombardone si è tenuto il convegno dal titolo “Codice Rosso” Legge n. 69/2019 - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica, con la partecipazione in veste di relatori del dottor Enrico Manzi - Presidente della Sezione Penale del Tribunale Lecco, della dottoressa Giulia Angeleri - Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Lecco e del dott. Danilo Di Laura - Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecco.

I dati nel Lecchese: da inizio 2019 anche un tentato omicidio, 68 lesioni e 155 minacce