Sabato sera "alcolico": tre persone finiscono in ospedale

Nottata decisamente alcolica nel territorio. Sono stati diversi gli interventi delle forze di soccorso a seguito di chiamate per persone che avevano alzato un po' troppo il gomito.

Il primo alla mezzanotte a Cesana Brianza,in Via De Gasperi. Coinvolta una donna di 36 anni che i volontari del Lario Soccorso di Erba hanno trasportato al Mandic di Merate in codice giallo.

Necessario il trasporto in ospedale, ma a Lecco, per un 22enne soccorso in Vicolo Granai in città, mentre un 55enne ha avuto bisogno delle cure mediche in Via della Corna a Olgiate Molgora, finendo successivamente al Mandic.

Il triste conteggio delle persone giunte al pronto soccorso nel mese di giugno per l'abuso di alcol sale così a diciannove.