Soccorsi in azione per prestare aiuto a una donna caduta in via Mascari

Non si sa ancora se alla base della caduta ci sia stato il fondo scivoloso a causa della pioggia o di qualche tratto sconnesso, oppure una semplice perdita di equilibrio. La certezza è che alle 16.30 di oggi, martedì 17 dicembre, i soccorritori del 118 sono dovuti intervenire in via Mascari per prestare aiuto a un'anziana che avrebbe riportato un brutto trauma cadendo a terra.

L'intervento è stato portato avanti in codice giallo e la paziente, 71 anni, è stata trasportata all'ospedale Manzoni dopo aver ricevuto le prime cure sul posto (nelle foto). Stando ad alcune testimonianze la donna avrebbe urlato per il dolore riportato a seguito dell'impatto a terra. L'infortunio è avvenuto all'altezza del numero civico 14.

