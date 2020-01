Donna resta bloccata in ascensore, intervengono i Vigili del Fuoco

Paura per una donna rimasta bloccata nell'ascensore di un'abitazione in centro Lecco. Poco prima delle 16 di oggi, venerdì 31 gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando cittadino sono dovuti intervenire in via Roma (vedi foto) per prestare aiuto a una persona in difficoltà all'interno di una palazzina.

Sarebbe stata la donna stessa, vedendo che l'ascensore non si apriva, a dare l'allarme. La sfortunata è stata prontamente soccorsa e liberata. Nonostante la comprensibile apprensione iniziale, la donna sta bene e per lei non è stata necessaria l'assistenza medica.

Gallery