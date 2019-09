Affidata la perizia psichiatrica a carico dell'aggressore delle due donne in stazione

È stato affidato questa mattina in Tribunale a Lecco l’incarico per effettuare la perizia psichiatrica nei confronti di A.H.C., l’uomo che il 9 settembre scorso aggredì brutalmente due donne nel sottopasso della stazione cittadina. Il 24enne, straniero originario del Togo e regolarmente in Italia con permesso di soggiorno, era già stato trasferito nei giorni scorsi in carcere a Monza a seguito della revoca dei domiciliari inizialmente concessi subito dopo l’arresto da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria.

La perizia verrà effettuata da un professionista lecchese, il dottor Giuseppe Giunta che, come richiesto dal giudice, dovrà stabilire se l’aggressore può stare in Giudizio e se al momento del fatto commesso era capace di intendere di volere. Entro l’11 ottobre prossimo, eccetto eventuali rinvii motivati, si dovrà tornare in aula con l’esito dell’analisi psichiatrica per valutare i prossimi passi procedurali. Al termine dell’udienza di oggi A. H. C. ha potuto riabbracciare la madre che ha voluto essere presente a Palazzo di Giustizia per vedere il figlio.