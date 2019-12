Viti nascoste nei wurstel per colpire cani e gatti

Un cane stava per inghiottirli, ma per fortuna il padrone si è accorto in tempo e gli ha tolto quei bocconi pericolosi dalla bocca. L'ultima ignobile e vigliacca trovata dei nemici degli animali è stata messa in atto nei giorni scorsi a Pescarenico cove sono stati rinvenuti alzuni pezzi di wurstel con all'interno viti di metallo. L'obiettivo? "Avvelenare" o meglio ferire gravemente fino pure ad uccidere i cani che vengono portati a spasso nel rione di lecco. La notizia, con tanto di foto dei bocconi "killer", è stata diffusa anche sui social network allo scopo di allertare tutti a prestare la massima attenzione. Di recente altri tentativi di avvelenamento di animali domastici, cani piuttosto che gatti, sono stati compiuti anche nel rione di Santo Stefano, a Mandello e a Calolziocorte.