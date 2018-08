Automobilista lecchese travolge un ragazzino a Lesmo: gravissimo il giovane

Prima l'incidente, una Renault Clio che travolge la sua bicicletta e lo sbatte a terra. Poi le sirene dei soccorritori e la corsa, disperata, al pronto soccorso. È ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano il ragazzino di 15 anni che nella serata di martedì 28 agosto è stato travolto da un'auto in via 25 Aprile a Lesmo, in Brianza.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 22, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una primissima ricostruzione sembra che l'utilitaria, guidata da un uomo di 51 anni residente a Casatenovo, stesse procedendo in direzione della cittadina lecchese quando ha travolto il 15enne che sembrerebbe sia uscito da un parcheggio.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono serie, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Per i rilievi che determineranno la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri del gruppo Monza.