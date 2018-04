«Lasciatemi stare, vi prego»: la richiesta esasperata di una vittima di bullismo

Il bullismo, purtroppo, è un fenomeno frequente nell'ambito scolastico. Molte sono le iniziative che si svolgono all'interno delle scuole e a livello massivo con campagne di comunicazione per prevenire i casi, orientare e aiutare tanto le vittime come i "carnefici" bulli, che, nonostante siano gli aggressori, continuano pur sempre a essere bambini che necessitano di formazione, educazione e cure.

Far sentire la propria richiesta di aiuto è già una prima vittoria per i bambini che, impauriti e tante volte minacciati, non riescono a far sapere ai propri cari la tragedia che devono affrontare a scuola o negli ambiti quotidiani.

Questa volta l'attenzione dei media si è rivolta a una bambina di prima media, vittima del bullismo, che con coraggio ha chiesto in una lettera di essere lasciata in pace.

Denunciati scherni e vere proprie umiliazioni

Come riportato dai colleghi di QuiComo, una alunna di prima media di un istituto dell'hinterland tra le province di Como e di Monza ha deciso di scrivere un messaggio. Poche righe vergate con mano incerta, forse a causa dei timori e dello stato d'animo ansioso, ma che certamente non lasciano spazio a dubbi. La piccola studentessa ha spiegato alle compagne di classe di avere patito duramente i loro atteggiamenti e di essersi addirittura assentata da scuola a causa degli scherni e di quelle che, stando al tono della breve lettera, potrebbero essere state vissute come vere e proprie umiliazioni.

In questo specifico caso di cronaca, secondo quanto riportato da QuiComo, dalla scuola non hanno voluto commentare quanto accaduto. Il dirigente scolastico si è limitato a far sapere che l'episodio è stato gestito dai docenti con i genitori, e che c'è la massima attenzione sul fenomeno del bullismo, tanto che ora sembra che la situazione sia nettamente migliorata.

Il testo della lettera