Lierna, treno investe un capriolo: linea interrotta a lungo

E' stato ritardato a causa dell'investimento di un capriolo, avvenuto intorno alle ore 22, il percorso del treno che da Sondrio conduce verso Milano Centrale. Nella tarda serata di giovedì 1 febbraio il mezzo, che stava giungendo nella stazione di Lierna, ha investito un capriolo che si trovava sui binari, creando lunghi ritardi sulla linea

Impossibile per il macchinista evitare l'impatto, che però non ha ucciso l'animale, soccorso da un veterinario e da una squadra dei Vigili del Fuoco. Una volta liberati i binari, il treno ha potuto riprendere la sua corsa; l'attesa si è protratta per oltre un'ora e la linea è stata interrotta in entrambe le direzioni.