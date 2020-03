Lite condominiale, coltellata al vicino: arrestato cinquantenne

Il lockdown per l'emergenza Coronavirus non placa gli animi bollenti. Lite condominiale domenica mattina in una palazzina di Via Ravalle, a Laorca.

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Lecco sono stati chiamati all'intervento nella mattinata del 29 marzo, dopo la segnalazione di una persona ferita da un'arma bianca. L'uomo, un sessantenne di origine slave, ha mostrato ai poliziotti una ferita all'altezza dello stomaco, indicando come responsabile un vicino che, al termine dell'ennesima lite, lo aveva colpito all'improvviso estraendo dalla tasca un coltello.

Il malcapitato è stato soccorso e trasportato al Manzoni, dove la vistosa ferita è stata medicata; per lui dodici giorni di prognosi.

L'autore dell'aggressione, M.B., è un 50enne di origini bosniache: gli agenti lo hanno rintracciato e arrestato per lesioni aggravate dall'uso dell'arma. Questa mattina il giudizio direttissimo in Tribunale a Lecco: dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato condannato a sei mesi con pena sospesa.