Litigano in strada: venditore ambulante finisce in ospedale

Si è concluso con il ferimento di un venditore ambulante, trasportato in ospedale in codice giallo, il violento alterco avuto dallo stesso con un automobilista poco prima delle 9 di sabato 30 dicembre. Teatro della lite divenuta rissa è stata via Besonda Inferiore: a scatenare la rissa sarebbe stata una precedenza non data al ferito, che avrebbe suonato il clacson per riprendere il guidatore dell'altro autoveicolo; irritatosi, quest'ultimo è sceso dalla macchina e ha aggredito l'ambulante, colpito da un pugno in pieno in volte.

Allertati dalla telefonata di un passante, i carabinieri si sono portati sul posto e hanno ascoltato la testimonianza dei presenti; contestualmente sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce San Nicolò, che ha prestato il primo soccorso al malcapitato e l'ha successivamente trasportato in ospedale. L'aggressore si è invece allontanato prima dell'arrivo dei militari.