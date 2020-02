Schianto tra auto e mezzo pesante a Lomagna, 48enne trasportato in ospedale

Scontro tra un mezzo pesante e un'auto poco dopo le 10 di questa mattina a Lomagna. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due uomini: un 77enne che ha rifiutato il trasporto in ospedale, e un 48enne che ha riportato un trauma al torace ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Mandic di Merate.

L'allarme era stato dato inizialmente in codice rosso, ma per fortuna le condizioni delle persone a bordo dei due veicoli si sono poi rivelate meno gravi del previsto. Lo schianto, avvenuto in via XXV Aprile, ha interessato un veicolo addetto agli spurghi e un'utilitaria. Oltre al pronto intervento sul posto della Croce Bianca di Merate e della Polizia locale, è stata allertata anche la Polizia Stradale di Lecco. Sono in corso verifiche per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.