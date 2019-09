Valmadrera piange la scomparsa di Lorella Rinaldi: «Persona attiva e conosciuta per la sua generosità»

Cordoglio, a Valmadrera, per la scomparsa di Lorella Rinaldi, 59enne titolare del panificio arrivo nella centralissima via Roma. La donna era attiva e conosciutà in città per via della sua generosità: nel corso degli anni si era distinta per il suo operato nella Consulta dell'Alimentazione, per il pane offerto alle persone più bisognose, per il suo impegno, in ultimo, come compontente del Comitato per il campo in erba sintetica realizzato in inverno all'oratorio.

La donna è scomparsa a causa di una malattia. «A tutti chiediamo un pensiero di gratitudine, una preghiera», ha fatto sapere la Polisportiva Valmadrera, messaggio condiviso anche dal sindaco Antonio Rusconi.