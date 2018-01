Lotta alla processionaria in città: 151 i nidi rimossi da giardini pubblici e parchi

Nell’ambito della lotta alla processionaria, obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale del 2007 recante appunto “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”, il Comune di Lecco, nel mese di dicembre 2017, ha effettuato un intervento di contenimento del lepidottero responsabile di infestazioni di alberi di conifere (principalmente pino nero, pino silvestre e cedro), sulle aree di sue proprietà.

La processionaria del pino è definita un fitofago endemico in Italia che, a causa degli apparati urticanti presenti sulle larve, può nuocere gravemente alla salute degli animali e provocare reazioni allergiche, nonché irritazioni alla cute, alle mucose, agli occhi e alle vie respiratorie dell’uomo. Per questi motivi è necessario prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo e il Comune di Lecco ha effettuato, a mezzo del Consorzio Forestale Lecchese, al quale ha aderito in qualità di socio non conferente, un intervento di contenimento della processionaria, realizzato in due fasi: una prima fase di monitoraggio degli alberi di pino e di cedro con individuazione dei nidi e una seconda fase di rimozione. L’intervento ha interessato i terreni di proprietà comunale: parchi pubblici, giardini di scuole materne ed elementari e aree boscate nel rione di Santo Stefano.

Il monitoraggio ha preso in esame 314 piante di pino e cedro presenti nelle aree di proprietà comunale, sulle quali sono stati individuati e rimossi 151 nidi di processionaria.

In particolare, sono stati rimossi 55 nidi di processionaria nei parchi e nei giardini comunali, così suddivisi:

Località Specie Arborea N. nidi rimossi Villa Guzzi – via allo Zucco P. Nigra (3 piante infestate) 52 Case Comunali via Vercelloni Cedri (2 piante infestate) 2 Giardino via Santo Stefano P. Nigra e Cedri (1 pianta infestata) 1

Mentre 96 nidi di processionaria sono stati rimossi e dalle aree boscate di proprietà comunale nel Rione di Santo Stefano:

Località Specie Arborea N. nidi rimossi Via Stelvio Pino Nero e Strobo 17 Orti comunali Pino Nero 26 Campo sportivo San Francesco Pino Nero 53

Gli interventi di rimozione dei nidi di processionaria su aree di proprietà comunale si sono conclusi con esito positivo il 31 dicembre 2017.

Come ogni anno, indispensabile è la collaborazione dei cittadini, ai quali è demandato un analogo obbligo di intervento, sulle aree di loro proprietà.