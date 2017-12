"Ormeggiata" una Lucia in piazza Armando Diaz

Da qualche giorno in piazza Armando Diaz è "ormeggiata" una "Lucia" (derivazione storica e culturale dall'originale nome batell, ndr), tipica imbarcazione lecchese il cui nome deriva dal romanzo "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni.

La bella sorpresa è stata offerta dal Comune di Lecco, che si affaccia sulla medesima piazza: "Speriamo faccia piacere vedendola passeggiando per il centro e arrivando a Lecco a bordo di treni e bus: fino al 10 gennaio in piazza Diaz troverà spazio questa "Lucia", la tipica imbarcazione in legno simbolo della nostra tradizione storica e culturale. Un “dono” del Comune di Lecco, in collaborazione con l’associazione barche storiche del Lario e dei Laghi Minori, che vuole essere un doppio biglietto di auguri, di buone feste e di benvenuto a Lecco!"