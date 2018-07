Fra Lecco e la Brianza quattro incidenti stradali in un'ora

Un lunedì mattina contrassegnato dagli incidenti stradali. Se ne sono verificati ben quattro sulle strade del territorio nel volgere di un'ora, fra le ore 8 e le 9.

A Missaglia, in frazione Maresso, il primo in ordine temporale: scontro tra auto e motocicletta condotta da un 28enne rimarsto ferito e trasportato all'ospedale di Merate dalla Croce Bianca di Merate.

Intorno alle 8.40 a Garbagnate Monastero una ragazza di 18 anni è caduta da un ciclomotore ed è stata soccorsa dai volontari della Croce Verde di Bosisio che l'hanno giudicata in codice giallo. A Lecco, invece, un veicolo ha investito un pedone, una donna di 59 anni, in Corso Martiri, per fortuna senza conseguenze.

Più serio invece l'incidente avvenuto a Barzanò, in Via Sirtori, alle 9, uno scontro fra due automobili: sono rimasti coinvolti un uomo di 49 anni e una ragazza di 23, di cui uno avrebbe riportato ferite piuttosto serie. A prestare assistenza i Vigili del fuoco del distaccamento di Merate.