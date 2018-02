Lungolago di Lecco, Legambiente porge una mano: «Pronti a fare la nostra parte»

Ciclicamente il lungolago di Lecco torna a essere un argomento di discussione, più o meno feroce, in seno all'opinione pubblica e alle varie fazioni politiche cittadine. In molti, se non tutti, vedono in quella zona della città la vetrina più importante da offrire ai turisti, non sufficientemente valorizzata. Una riqualificazione sarebbe funzionale alla creazione di un polo ricettivo più efficiente e, in tal senso, anche Legambiente ha voluto esprimere la sua posizione sulla vicenda.

«Partendo dal tema emerso sulla stampa locale nelle ultime settimane riguardo la riqualificazione del lungolago di Lecco - si legge in una nota diffusa dal presidente Alessandro Ghioni -, non possiamo che guardare favorevolmente ad una svolta turistica del nostro territorio purché tenga in forte considerazione l’aspetto ambientale. Ci sentiamo di ribadire la necessità di utilizzare modalità condivise con la cittadinanza e con le associazioni al fine di rendere partecipato il processo decisionale. Il modo con cui si andrà ad intervenire deve forzatamente tener conto degli ultimi traguardi nella progettazione ecocompatibile e approcciarsi sin da subito ad una mobilità sostenibile che aiuti a ripensare la fruibilità della zona, non più condizionata massivamente dal traffico automobilistico. Legambiente Lecco si dichiara disponibile già da ora a fare la sua parte. Ci auguriamo che le altre associazioni interessate presenti sul territorio facciano altrettanto, portando ognuna il proprio contributo specifico.»