Lutto a Barzanò: addio a Tosetti, anima della Lega

Lutto a Barzanò. All'età di 76 anni è venuto improvvisamente a mancare Mario Tosetti, storico militante della Lega Lombarda. I militanti del Carroccio della provincia di Lecco, il segretario della Circoscrizione Brianza Lecchese Alberto Spreafico e il commissario provinciale per Lecco Stefano Parolari, che insieme a lui hanno condiviso l'esperienza politica, lo hanno voluto omaggiare con un lungo ricordo che pubblichiamo integralmente.

«Il momento è per noi difficile, Mario è partito con noi dal prato di Pontida e poi mano nella mano lungo il grande Fiume Po, fino passo dopo passo a portare il cambiamento, per il bene dei nostri popoli non solo in Italia ma anche in Europa - scrivono - Mario dopo anni di militanza ha incontrato Claudia Ferraio, e rimanendo sempre a suo fianco gli aveva passato il testimone della Lega Lombarda di Barzanò.

Claudia è mancata solo due settimane fa e proprio ieri doveva riprendere in mano il testimone in Consiglio comunale e poi nella sezione. Il destino ha scelto altrimenti, in questo passaggio della vita ha mostrato sia il volto amaro che dolce. Il suo impegno politico è iniziato nei primi anni Novanta, da quei giorni è stato più volte segretario della sezione di Barzanò, è stato eletto quattro volte consigliere comunale, ma soprattutto un militante, grande animatore con gli amici della Brianza Lecchese della "Lumbard Fest" che proprio quest'anno ha compiuto 25 anni.

Mario è stimato come persona seria, serena e disinteressata, ciò che rende nobile l'impegno politico al di là dei ruoli. Gli amici della Lega Lombarda si uniscono alla famiglia nel lutto e nel dolore. Grazie per tutto quello che hai fatto e della nostra amicizia».

I funerali di Tosetti si svolgeranno giovedì 20 settembre alle 15 alla chiesa di Barzanò.

Il ricordo di Arrigoni

Così lo ha voluto ricordare tramite la propria pagina Facebook il senatore Paolo Arrigoni: «Dopo la scomparsa di Claudia Ferrario, una seconda grave perdita per la Lega lecchese, per Barzanò e per tutti coloro che di Mario hanno apprezzato le qualità umane prima ancora che politiche. Consigliere comunale per quattro mandati, Mario Tosetti faceva anche parte del Gruppo Alpini dimostrando un impegno e un attaccamento unico per la sua comunità. Ci mancherai Mario».