Addio a don Cesare Terraneo, per 24 anni parroco di Bellano

Bellano piange don Cesare Terraneo. Il sacerdote, che per 24 anni è stato parroco del paese rivierasco, è scomparso nella giornata di lunedì piegato dal Coronavirus.

Non solo Bellano è in lutto: don Cesare, rimasto in carica fino allo scorso anno alla parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso, aveva inoltre guidato il decanato dell'Alto Lario che annovera Bellano, Vendrogno, Dervio, Valvarrone, Esino, Varenna e Perledo.

L'Amministrazione comunale di Antonio Rusconi ha onorato la memoria del sacerdote con queste parole: «Il sindaco e tutti i consiglieri dei gruppi presenti in Consiglio Comunale ricordano con affetto Don Cesare per tutto quanto ha compiuto nel suo ministero pastorale a Bellano: rigore ed esuberanza, attenzione alla Parola e volontà di conservazione e ampliamento del patrimonio parrocchiale. Un riverente grazie a Don Cesare per tutto ciò che ha fatto per Bellano».

Oggi anche a Bellano sarà il giorno del ricordo delle vittime dell'epidemia da Covid-19, e del sostegno reciproco. A mezzogiorno, come in altri comuni lecchesi, sarà esposta la bandiera a mezz'asta e le campane suoneranno a lutto. «Ricorderemo Giuseppe Acerboni, Angelo Ceppi, Isabella Campanile e Don Cesare vittime bellanesi e vendrognesi di questo male invisibile - dichiara il sindaco Rusconi - Nel pomeriggio il feretro di Don Cesare giungerà a Bellano, e dopo un giro per il paese al suono delle campane a lutto verrà tumulato nella cappella dei preti al cimitero, con la benedizione del parroco e alla sola presenza del sindaco con gonfalone e fascia. In rappresentanza di tutta la parrocchia e la comunità. Finita questa emergenza verrà celebrata una Santa Messa al cimitero a ricordo di Don Cesare e degli altri defunti». La popolazione non potrà partecipare ma ognuno, da casa, potrà rivolgere un pensiero di speranza.