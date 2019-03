Funzionaria del Comune di Calolzio muore a 48 anni

Improvviso lutto a Calolziocorte. È morta a soli 48 anni la dottoressa Lisa Amicarella, Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Calolzio. La donna è stata trovata senza vita questa mattina da un famigliare nella sua abitazione fuori città.

A stroncarla è stato quasi certamente un malore che l'ha colpita mentre si trovava sola a casa. Un dramma che ha gettato nel dolore non solo i parenti e gli amici della donna, ma anche i tanti colleghi del municipio di Calolzio e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Marco Ghezzi e dall'assessore ai Servizi sociali Tina Balossi che lavorava al suo fianco.

Originaria della provincia di Milano, Lisa Amicarella, sposata e classe 1970, lavorava nell'ente locale di piazza Vittorio Veneto da diversi mesi e lo scorso settembre era diventata responsabile del settore sostituendo una collega da poco andata in pensione. Per lavorare a Calolzio si era avvicinata trasferendosi in un paese del lago.

«Per il nostro comune è una grande perdita, siamo tutti sotto choc e profondamente dispiaciuti per questa notizia - commenta il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi - La dottoressa Amicarella era una professionista molto preparata, aveva una mentalità moderna, la apprevamo in tanti per la sua voglia di fare. Ci siamo visti anche ieri sera, ci confrontavamo praticamente tutti i giorni per fare il punto sulle attività del suo settore, quello dei servizi sociali e della famiglia, uno dei più importanti per la vita della nostra comunità. Prima di Calolzio aveva lavorato a Trezzano sul Naviglio, in una realtà più grande nella quale aveva maturato un'esperienza importante. Come Amministrazione ci uniamo al dolore dei suoi famigliari esprimendo a loro le nostre condoglianze. Ci mancherà».

Tra le tante iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con la dottoressa Lisa Amicarella una delle più recenti era stata la serata al Lavello dedicata all'8 marzo con le poesie di Pablo Neruda.