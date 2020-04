Lutto a Dervio: addio a Massimo Bozzino, anima dell'Auser

La comunità di Dervio piange Massimo Bozzino, derviese d'adozione, venuto a mancare nelle ultime ore. Bozzino si era fatto apprezzare in paese per il suo impegno a favore del territorio, prestando servizio nell'Auser e alla biblioteca.

«Ho avuto modo di lavorare con lui appena insediato per creare la convenzione per il trasporto scolastico dei bambini di Dorio e il servizio Auser a Dervio e da quelle riunioni siamo riusciti a fare uscire soluzioni che tanto stanno dando alla popolazione e il merito è primariamente di Massimo - lo ricorda così il sindaco Stefano Cassinelli - Mi rammarica non avergli potuto consegnare le chiavi della sede Auser che avremo grazie a un accordo con le ferrovie».

A breve a Dervio sarà approvata l'istituzione di un riconoscimento comunale Honor Delphum. «Proporrò al Consiglio comunale - prosegue il primo cittadino - di dare la benemerenza civica a Massimo per il suo impegno nel sociale. A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la popolazione porgo le condoglianze ai suoi familiari e, in particolare, a Paola che al fianco di Massimo ha lavorato a ogni singolo progetto. Grazie Massimo dalla tua Dervio».