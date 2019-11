Lutto: addio a Felicino Redaelli, anima della Camminata dell'amicizia

Lutto nel mondo dell'associazionismo e del volontariato lecchese. Pier Felice Redaelli, meglio conosciuto come Felicino, si è spento domenica pomeriggio all'ospedale di Cantù all'età di 74 anni, lasciando un grande vuoto in tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato per la sua grande carica, organizzativa e comunicativa.

Redaelli, grande appassionato di sport, era infatti l'anima della Camminata dell'amicizia, evento podistico non competitivo con finalità benefiche che ogni anno viene allestito da "La Nostra famiglia" di Bosisio Parini con decine di migliaia di partecipanti.

Numerosi testimonial d'eccezione al suo fianco

Da 46 anni Redaelli organizzava - con il Gruppo amici della Nostra famiglia - l'evento, cresciuto nel tempo sino a diventare un punto di riferimento per gli appassionati del podismo e un modo concreto per dimostrare vicinanza all'istituto lecchese e alle sue preziose attività. Numerosi i testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport che negli anni si sono avvicendati - sempre al fianco di Felicino - per promuovere la Camminata dell'amicizia.

La camera ardente sarà allestita martedì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 nell'ospedale di Cantù, i funerali verranno celebrati mercoledì mattina nella parrocchiale di Merone.