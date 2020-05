Lutto nel mondo del giornalismo lecchese: addio a Sergio Perego

Lutto nel mondo del giornalismo lecchese. All'età di 72 anni si è infatti spento, in un letto dell'ospedale Manzoni, Sergio Perego, tra i più longevi e stimati cronisti della nostra provincia.

Perego, da diverso tempo, lottava contro i postumi del Coronavirus, che lo aveva colpito all'inizio dell'epidemia, a marzo.

Perego è stato a lungo corrispondente de Il Giorno per le pagine del Meratese, ha collaborato con Radio Montevecchia, con riviste cartacee e testate online del territorio. Il suo impegno si è concretizzato anche in numerose associazioni - in particolare Il Granaio di Padeno d'Adda e la "Fabio Sassi" di Merate - oltre che nella pubblicazione di diversi libri.

A piangere Sergio la moglie Marinella e le figlie Maddalena e Francesca, e i tanti amici e colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato.