Lutto nella Uil Fpl: addio a Salvatore Maisto. Il ricordo della segreteria lariana

La scomparsa prematura del Segretario Generale della UIL FPL Milano e Lombardia Salvatore Maisto è dolorosa per tutti noi e per tutta la UIL FPL del Lario.

Ci ha lasciato un Uomo di grandi valori professionali e morali che fin dal primo giorno del suo mandato sindacale ha sempre dimostrato la volontà e la grande passione oltrechè un esemplare impegno nel dare supporto a tutti i lavoratori dei nostri comparti.

Ci lascia un vuoto incolmabile, non solo per la sua prestanza, ma anche per il forte carisma che lo ha contraddistinto in ogni evento o momento della sua attività lavorativa.

Ci stringiamo alla Famiglia, alla moglie, collega e amica Marialuce e ai suoi tre figli.

Salvatore sei stato un riferimento per tutti e per questo siamo convinti che continuerai ad esserlo.

Ti voglio ricordare come scherzosamente facevamo nei nostri momenti di convivialità, per me resterai il mio "Picconatore" delle mille battaglie sindacali che hai vissuto, ti porterò sempre nel mio cuore, come uomo, come professionista, come amico e come "papà", attitudine che sempre mi hai dimostrato.

Il segretario generale della Uil Fpl del Lario, Vincenzo Falanga