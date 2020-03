Vendrogno piange Giuseppe "Zai" Acerboni, alpino ed ex assessore

Addio a "Zai", Giuseppe Acerboni, conosciutissimo a Vendrogno dove aveva ricoperto la carica di assessore e consigliere comunale. L'uomo, classe 1935, era ricoverato da giorni all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è morto a causa dell'infezione da Coronavirus.

A dare la tragica notizia ai propri concittadini di Bellano e Vendrogno è il sindaco Antonio Rusconi, che nella giornatadi ieri ha tracciato il ricordo di "Zai" sui propri canali social. «Uomo deciso e tutto d'un pezzo, conosciuto da tutti a Vendrogno ma noto anche in tutto il territorio - sonoe le parole di Rusconi - Originario di Noceno, per molti anni è stato consigliere comunale e anche assessore nel Comune di Vendrogno. Alpino, è sempre stato al servizio del territorio, come dimostra il suo concreto impegno con tante giornate di lavoro nella ristrutturazione della casa di riposo di Vendrogno».

«Ai suoi familiari - aggiunge il primo cittadino - vanno le sentite condoglianze dell'Amministrazione Comunale. Ora verrà tumulato in forma strettamente privata, ma finita questa emergenza troveremo il modo per tributare il giusto ricordo a Zai, vittima della comunità di Bellano e Vendrogno di questo male così subdolo e invisibile».