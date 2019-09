Cade durante la corsa, interviene il Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino alle 18 di oggi, sabato, sulle alture di Maggianico. Un atleta partecipante a una corsa organizzata con partenza e arrivo nella vicina Vercurago è purtroppo caduto riportando un trauma a una gamba. L'infortunio è avvenuto in una zona impervia, non lontana dall'acquedotto. Le condizioni dell'uomo, 45 anni, non sarebbero comunque gravi visto che l'allarme al 118 è scattato - ed è sempre stato portato avanti - in codice verde. Le operazioni di soccorso sono durate oltre un'ora e mezza e il paziente è stato trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.