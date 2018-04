La Croce Rossa di Lecco piange Dario Maggioni, scomparso a Brivio

E' un volontario della Croce Rossa di Lecco l'uomo scomparso durante la mattinata odierna a Brivio. Dario Maggioni, 56 anni, ha infatti perso la vita in un tragico e violento scontro tra la sua moto e un camion avvenuto in via Como, sulla Strada Provinciale 342. Residente a Bulciago, Maggioni stava recandosi al lavoro, quando, qualche minuto prima delle otto, si è visto tagliare la strada da un mezzo pesante, che stava svoltando per entrare in un'azienda della zona.

Inutile, purtroppo, l'intervento del personale di soccorso: i sanitari inviati da Beragmo hanno solamente potuto constatare il decesso del bulciaghese, morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto.

Da circa 25 anni Maggioni faceva parte del corpo dei volontari della Croce di Rossa ed era padre di due figli. «Per noi è un giorno molto difficile», hanno commentato dalla sede di viale Rimembranza, dove si trova il presidio della CRI lecchese.