Arresto Magnani: il caso del commercialista va in prescrizione

E' andato in prescrizione, a meno di una settimana dall'arresto del ricercato, un altro caso relativo al commercialista Paolo Magnani, arrestato dalla Catturandi di Milano nel pieno dei boschi di Merate, luogo dove aveva scelto di nascondersi per sfuggire alla condanna di sette anni di carcere affibiatagli per le truffe commesse a svariati Istituti bancari, alcuni anche del lecchese.

Il secondo caso che vedeva come imputato il fiscalista bergamasco con l'accusa di esercizio abusivo della professione, è però andato in prescrizione per la maturazione dei termini necessari all'archiviazione; la decisione è stata presa nel corso della breve seduta svoltasi presso il Tribunale di Lecco. Magnani è stato anche radiato dall'ordine dei commercialisti e ad oggi si trova in carcere per la prima sentenza emessa nei suoi confronti.