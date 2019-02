Malgrate: incendio a una canna fumaria, intervengono i pompieri

Intervento dei pompieri del comando provinciale di piazza Bione, a Lecco, per sedare il piccolo incendio occorso alla canna fumaria di un'abitazione sita in via San Grato, nel territorio comunale di Malgrate. I vigili del fuoco sono entrati in azione per sedare il piccolo rogo, bloccando preventivamente ogni qualsivoglia complicazione. Da lì, gli uomini sono stati dirottati a Calolziocorte per una doppia operazione.

