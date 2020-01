Colpito da un pugno, 24enne soccorso nella notte

È ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'aggressione avvenuta la scorsa notte a Malgrate. Stando alle prime notizie raccolte, si sarebbe trattato di una collutazione che ha visto coinvolti di due uomini, uno dei quali è stato colpito da un pugno. Intorno all'1.30 è scattato l'allarme al 118 e in via Belvedere sono dovuti intervenire i carabinieri del Comando di Lecco e l'ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera. Ad avere la peggio a seguito della "scazzottata" scaturita dopo un violento diverbio è stato un 24enne prontamente soccorso e trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo. Il giovane, residente a Civarte, ha riportato alcune ferite lacero-contuse alla testa e al volto.