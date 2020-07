Malgrate, tragedia sulla Rocca: recuperato il corpo senza vita di un uomo

Altra tragedia nel Lecchese, questa volta a Malgrate. La centralissima e frequentata zona del lungolago è stata scossa dal ritrovamento di un corpo senza vita appartenente a un uomo nelle fredde acque del lago avvenuto intorno alle ore 23.20 di martedì 30 giugno. Sul posto, allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), si sono portati due mezzi dei Vigili del Fuoco via terra e il motoscafo con un'altra squadra di soccorso, oltre a due volanti dei carabinieri, ai volontari della Croce San Nicolò di Lecco, poi rientrati senza trasportare, e un'automedica fatta giungere in loco dall'ospedale "Manzoni" di Lecco.

In corso le indagini

I militari hanno raccolto le testimonianze di chi si trovava sul posto e dei parenti della vittima, le cui generalità non sono state per il momento rese note: tra le tesi formulate rimane valida quella del gesto volontario, commesso nella zona della vicina Rocca; da lì, infatti, hanno preso il via le operazioni di soccorso dei pompieri, che hanno portato al tragico ritrovamento dopo circa mezz'ora.

