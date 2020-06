Colto da malore ai Piani d'Erna, anziano trasportato in ospedale con l'elicottero

Intervento dell'elisoccorso nella mattinata di domenica ai Piani d'Erna per soccorrere un anziano vittima di un malore.

Erano quasi le 11 quando è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: la centrale operativa di Areu ha allertato una squadra della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino. Per raggiungere la zona, impervia, in prossimità del Rifugio Marchett, si è reso necessario l'intervento dell'elicottero proveniente da Sondrio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, 83 anni, è stato immobilizzato e caricato a bordo del mezzo aereo. Dopo l'iniziale allerta in codice rosso, per fortuna è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.