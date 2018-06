Accusa un malore mentre cammina ai Piani di Artavaggio: escursionista elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso nel primo pomeriggio a Moggio. Qualche minuto prima delle ore 13.30 il mezzo aereo di stanza a Caiolo (Sondrio) è stato fatto levare in volo e fatto recare ai Piani di Artavaggio, nei pressi del Rifugio Nicola, dove un escursionista ha accusato un malore durante una camminata. La chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112) ha mobilitato il personale di soccorso, che è arrivato sul posto e, dopo l'intervento di primo soccorso, ha caricato il malcapitato sull'elicottero e l'ha trasportato in ospedale.

Dopo oltre un'ora dall'inizio dell'intervento, pochi minuti prima dello scoccare delle ore 15, il mezzo aereo si è posato presso la base di atterraggio posta sopra il nosocomio "Manzoni" di Lecco. L'escursionista è stato accettato in codice giallo.