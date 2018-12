Barzio, accusa malore in strada: 67enne è in gravi condizioni

Soccorso Introbiese al lavoro nella prima mattinata di giovedì 20 per prestare soccorso a un uomo di 67 anni, colpito da arresto cardiaco mentre si trovava in via Sant'Eustachio, a Barzio. L'uomo, colto dal malore, si è accasciato al suolo: la chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha consensito l'invio sul posto di un'autoambulanza e di un mezzo di soccorso avanzato 1 (automedica).

Gravi condizioni

L'uomo, che ha ricevuto le prime cure sul posto, dopo circa un'ora d'intervento è stato trasportato in codice rosso (gravi condizioni) presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato immediatamente ricoverato.