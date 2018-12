Accusa malore ai Piani di Bobbio: elisoccorso in azione

Elicottero in azione in questa soleggiata domenica invernale. Nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, il personale medico è dovuto intervenire ai Piani di Bobbio, in prossimità degli impianti sciistici, per soccorrere un uomo di 59 anni vittima di un malore.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, ma all'arrivo dell'equipaggio dell'elicottero partito da Sondrio le condizioni dell'uomo non sono sembrate gravi. Il 59enne è stato dunque trasportato in ospedale in codice verde.